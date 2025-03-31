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Інвестор наближається до угоди з купівлі найбільшого нафтопроводу США

Володимир Тунік-Фриз — 31 березня, 19:41
Інвестор наближається до угоди з купівлі найбільшого нафтопроводу США
Colonial Pipeline
Getty images

Brookfield Asset Management завершує останні штрихи до угоди з придбання Colonial Pipeline, найбільшої паливної транспортної системи США, за більш ніж $9 млрд.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

Компанія з управління активами, що базується в Нью-Йорку, стала переможцем аукціону, який п'ять власників трубопроводу проводили протягом декількох місяців.

Про угоду між Brookfield і власниками може бути офіційно оголошено найближчими тижнями.

В червні власники Colonial Pipeline, серед яких канадський пенсійний фонд, Shell та інвестиційна компанія KKR почали вивчати можливість її продажу.

Трубопровідна система Colonial простягається на понад 5 500 миль від Х'юстона в Техасі до гавані Нью-Йорка. Згідно з інформацією на сайті компанії, вона щодня переміщує понад 100 мільйонів галонів палива, включаючи бензин, авіаційне паливо, дизельне паливо і мазут.

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Інвестор наближається до угоди з купівлі найбільшого нафтопроводу США
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