"Покарання за непряму підтримку вторгнення в Україну": Індія готується до нових мит США

Індійські експортери готуються до перебоїв у торгівлі після того, як Міністерство внутрішньої безпеки США підтвердило, що Вашингтон введе додаткове мито.

Про це повідомляє Reuters.

Індійський експорт буде обкладатися митом США до 50% - одним з найвищих, що застосовуються Вашингтоном - після того, як президент Дональд Трамп оголосив про введення додаткових мит як покарання за збільшення Нью-Делі закупівель російської нафти на початку серпня.

Згідно з повідомленням Міністерства внутрішньої безпеки США, нові мита будуть застосовуватися до товарів, що ввозяться до США для споживання або вилучаються зі складів для споживання.

Очікується, що мита будуть запроваджені у середу 27 серпня.

Індійська рупія ослабла на 0,2% до 87,75 за долар США на початку торгів, навіть незважаючи на те, що долар знизився відносно багатьох інших валют.

У повідомленні зазначено, що винятки включатимуть транзитні вантажі з відповідною сертифікацією, гуманітарну допомогу та товари, що підпадають під програми взаємної торгівлі.

США наголошують, що ці заходи є відповіддю на непряму підтримку Індією військового вторгнення Росії в Україну.

"Уряд не сподівається на негайне полегшення або відстрочку введення американських мит, — сказав представник Міністерства торгівлі Індії.

Експортери, які постраждали від мит отримають фінансову допомогу і будуть заохочуватися до диверсифікації на альтернативні ринки, включаючи Китай, Латинську Америку та Близький Схід, додав представник міністерства.