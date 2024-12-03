Графіки відключення світла продовжили до кінця доби

У вівторок, 3 грудня, заходи обмеження споживання вимушено продовжені до кінця доби.

Про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що відключення будуть застосовуватись у такому обсязі:

Для побутових споживачів

• 08:00 – 23:00 — дві черги відключень

• 23:00 – 24:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу

• 06:00 – 22:00 — застосування графіків обмеження потужності

В "Укренерго" нагадують, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись, кажуть в енергокомпанії.

Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).

Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.