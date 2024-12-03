Графики отключения света продлили до конца суток
Вторник, 3 декабря, меры ограничения потребления вынужденно продлены до конца суток.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Отмечается, что отключения будут применяться в таком объеме:
Для бытовых потребителей
- 08:00 - 23:00 - две очереди отключений
- 23:00 - 24:00 - одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса
- 06:00 - 22:00 - применение графиков ограничения мощности
В "Укрэнерго" напоминают, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться, говорят в энергокомпании.
Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп).
Применение ограничений к трем очередям означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет