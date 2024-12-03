Графики отключения света продлили до конца суток

Вторник, 3 декабря, меры ограничения потребления вынужденно продлены до конца суток.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что отключения будут применяться в таком объеме:

Для бытовых потребителей

- 08:00 - 23:00 - две очереди отключений

- 23:00 - 24:00 - одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса

- 06:00 - 22:00 - применение графиков ограничения мощности

В "Укрэнерго" напоминают, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться, говорят в энергокомпании.

Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп).

Применение ограничений к трем очередям означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.