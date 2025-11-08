9 листопада всю добу діятимуть графіки відключення світла в більшості регіонів

В неділю, 9 листопада, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись у більшості регіонів України.

Про це повідомляє "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – наголосили в "Укренерго".

Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену російськими обстрілами сьогодні, 8 листопада, заходи обмеження вимушено будуть застосовуватись до кінця доби.

Нагадаємо:

Вночі 8 листопада ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

У Києві та Київській області за командою "Укренерго" застосували екстрені відключення електроенергії через ситуацію в енергосистемі.