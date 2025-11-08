У столиці та Київській області екстрені відключення світла

У Києві та Київській області за командою "Укренерго" застосували екстрені відключення електроенергії через ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться в повідомленні.

Станом на 15:00 у Києві та області повернулися до графіків відключень.

Нагадаємо:

8 листопада ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.