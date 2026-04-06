В "Укренерго" розповіли, чи будуть відключення світла для населення 7 квітня
У вівторок 7 квітня в усіх регіонах України з 07:00 до 11:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості. Водночас про обмеження для населення енергетики не повідомили.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у повідомленні.
Водночас енергетики закликали ощадливо споживати електроенергію.
