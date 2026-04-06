В "Укренерго" розповіли, чи будуть відключення світла для населення 7 квітня

У вівторок 7 квітня в усіх регіонах України з 07:00 до 11:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості. Водночас про обмеження для населення енергетики не повідомили.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у повідомленні.

Водночас енергетики закликали ощадливо споживати електроенергію.

Нагадаємо:

У кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі.