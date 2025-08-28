Російський олігарх отримав підозру через постачання електроенергії у Криму

Служба безпеки України 23 серпня 2025 року повідомила про підозру російського олігарха Євгенія Гінера, який є президентом футбольного клубу ЦСКА (Москва), в фінансуванні окупаційної влади в Криму.

Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що після тимчасової окупації Криму підконтрольне бізнесмену енергопостачальне підприємство формально перереєстрували у м. Херсон.

Водночас він створив у Севастополі філію, яку зареєстрували у так званих "держорганах" РФ. Саме через цю "філію" у 2015–2016 роках було укладено щонайменше 20 договорів на постачання електроенергії окупаційним адміністраціям та силовим структурам РФ", - йдеться в повідомленні.

Офіс генпрокурора повідомляє, що йдеться про ФСБ, Чорноморський флот, "уряд Севастополя", суди, прокуратуру, МВС, митницю та податкові органи.

"Загальна вартість контрактів перевищила 206 млн російських рублів (понад 79 млн грн за курсом того часу). Фактично підозрюваний системно забезпечував ресурсами окупантів, сприяючи утвердженню й функціонуванню незаконної влади РФ на українській території", - йдеться у повідомленні.

До реалізації схеми він залучив ще чотирьох осіб, яким також повідомлено про підозру. Один з них уже засуджений обвинувальним вироком, що набрав законної сили.

Нагадаємо:

Працівники ДБР повідомили про підозру гендиректору російської державної корпорації "Ростех" і одному із найближчих поплічників вищого керівництва держави-агресора Сергію Чемєзову та його спільнику кремлівському олігарху Євгену Гінеру.

За даними слідства, у 2019 році фігуранти сприяли реалізації злочинного плану вищого політичного керівництва РФ спрямованого на встановлення контролю над територією та населенням АР Крим у сфері енергетики.