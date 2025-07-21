Гендиректору "Ростеху" та російському олігарху повідомили про підозру

Працівники Державного бюро розслідувань та прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру генеральному директору російської державної корпорації "Ростех" Сергію Чемєзову.

Про це повідомляє ДБР та Офіс Генерального прокурора.

"Працівники ДБР повідомили про підозру генеральному директору російської державної корпорації "Ростех" і одному із найближчих поплічників вищого керівництва держави-агресора Сергію Чемєзову та його спільнику кремлівському олігарху Євгену Гінеру", – говориться у повідомленні ДБР.

За даними слідства, у 2019 році фігуранти сприяли реалізації злочинного плану вищого політичного керівництва рф спрямованого на встановлення контролю над територією та населенням АР Крим у сфері енергетики.

Вони мали забезпечити генерацію електроенергії для військових частин і підрозділів, задіяних у збройній агресії проти нашої держави, збудувавши та ввівши в експлуатацію Балаклавську (Севастопольская ПГУ-ТЭС) та Таврійську ТЕС (Симферопольская ПГУ-ТЭС).

Також, підозрювані долучили підприємство "АО "КБАЛ ім. Л.Н. Кошкіна" до переліку організацій, які виконують контракти для "Ростеху". Російські спеціалісти налагодили виготовлення різних видів бойових патронів на підприємстві, а також надали технології та обладнання для їх виробництва.

Продукція з 2022 року по теперішній час постачається до підрозділів збройних формувань рф, які воюють проти України, зазначає ДБР.

"Гендиректор "Ростех" прозвітував прем’єр-міністру рф про роботу державної корпорації за 2022 рік на офіційному каналі уряду рф у відеохостингу YouTube, під час якого, відповідно до висновку комісійної судової лінгвістичної експертизи, виправдовував збройну агресію рф проти України", – повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу ТУ ДБР у м. Києві, зазначено у повідомленні.





Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що іспанська поліція заарештувала Дмитра Артякова - старшого сина віцепрезидента держкорпорації "Ростех" і колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова. Його підозрюють у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю в північно-східній Іспанії.

Раніше повідомлялося, що глава держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов визнав, що Росія перебуває у безпрецедентно важкому становищі через війну проти України. Росія переживає "найскладніші в історії людства" часи та потрапила в турбулентність, якій "не видно кінця", — з таким твердженням виступив Чемезов.

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"Ростех" — російська державна корпорація, створена наприкінці 2007 року для сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції цивільного та військового призначення. У її складі понад 700 організацій з яких сформовано 15 холдингових компаній.