Обсяг газу в сховищах ЄС на третину менший, ніж торік

Обсяг газу в сховищах Європейського Союзу в лютому 2025 року становить близько 24 млрд кубометрів. Це на 36% менше, ніж у цей самий час минулого року.

Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

"Європейські енергетичні системи стикаються з важким роком, оскільки континент виходить із зими з нижчими, ніж у середньому, рівнями газу у сховищах", – зазначають аналітики IEA.

У звіті йдеться, що до нестачі газу призвели два основні чинники: припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року та холодна зима, яка змусила європейські країни активніше використовувати запаси.

На тлі дефіциту ціни на газ у Європі різко зросли. У лютому індекс TTF – головний європейський орієнтир цін на газ – піднявся до 47 євро/МВт-год, що є найвищим показником за останні два роки.

Хоча це значно нижче пікових значень 2022 року, нинішній рівень приблизно вдвічі перевищує докризові ціни.

IEA прогнозує, що значного зниження вартості газу найближчим часом не буде. Глобальні постачання зрідженого природного газу (LNG) мають зрости на 5% у 2025 році, переважно за рахунок США та Катару. Однак суттєве розширення виробничих потужностей очікується лише до 2030 року.

Нагадаємо:

Європейський Союз прагне збільшити закупівлю газу від інших країн, включаючи США, щоб замінити російське постачання.