Объем газа в хранилищах ЕС на треть меньше, чем в прошлом году

Объем газа в хранилищах Европейского Союза в феврале 2025 года составляет около 24 млрд кубометров. Это на 36% меньше, чем в это же время в прошлом году.

Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (IEA).

"Европейские энергетические системы сталкиваются с тяжелым годом, поскольку континент выходит из зимы с более низкими, чем в среднем, уровнями газа в хранилищах", - отмечают аналитики IEA.

В отчете говорится, что к нехватке газа привели два основных фактора: прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года и холодная зима, которая заставила европейские страны активнее использовать запасы.

На фоне дефицита цены на газ в Европе резко выросли. В феврале индекс TTF - главный европейский ориентир цен на газ - поднялся до 47 евро/МВт-ч, что является самым высоким показателем за последние два года.

Хотя это значительно ниже пиковых значений 2022 года, нынешний уровень примерно вдвое превышает докризисные цены.

IEA прогнозирует, что значительного снижения стоимости газа в ближайшее время не будет. Глобальные поставки сжиженного природного газа (LNG) должны вырасти на 5% в 2025 году, преимущественно за счет США и Катара. Однако существенное расширение производственных мощностей ожидается только к 2030 году.

Напомним:

Европейский Союз стремится увеличить закупку газа от других стран, включая США, чтобы заменить российские поставки.