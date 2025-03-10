Газ на торгах "Укрнафти" подорожчав: причини

10 березня на Українській енергетичній біржі (УЕБ) вартість скрапленого газу "Укрнафти" зросла до 57 500-57 600 грн/т, порівняно з 55 100-57 340 грн/т на попередніх торгах.

Про це свідчать дані УЕБ, пише профільне видання Еnkorr.

На аукціон виробник виставив 931 т ресурсу відвантаженням 11-13 березня з двох базисів (з центральної і північно-східної частини країни).

Стартова ціна становила 56 442 грн/т.

Зі слів учасників торгів, здорожчання ресурсу обумовлене затримками постачання пального на південь та зростанням валютного курсу.

Відвантаження газу на південь з середини лютого суттєво скоротилися. З 1 по 6 березня на південні термінали надійшло біля 3,1 тис. т, коли за аналогічний період лютого імпорт склав — 6,4 тис. т.

Нагадаємо:

Станом на 10 березня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 6 копійок, євро подорожчав на 17 копійок.