Курс валют на 10 березня: євро продовжує ріст за 44 гривні, долар впав

Станом на 10 березня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 6 копійок, євро подорожчав на 17 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,21 грн, євро - 44,72 грн (на 7 березня долар - 41,27 грн, євро - 44,55 грн).

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,22 - 41,34 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 44,60- 44,80 грн.

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 40,80 - 41,40 грн;

Ощадбанк - 41,00 - 41,45 грн;

Укрсиббанк - 41,00 - 41,65 грн;

ПУМБ - 41,00 - 41,60 грн;

Райффайзен - 41,05 - 41,42 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.