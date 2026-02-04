Київ отримав від Франції 30 генераторів: де їх будуть використовувати

До Києва надійшло від Франції 30 генераторів загальною потужності 3,4 МВт, які столиця передає для потреб КП "Київтеплоенерго".

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він зазначив, що ці джерела живлення допоможуть місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, закладів соціальної сфери та житлових будинків.

Йдеться, що допомогу надав Французький кризовий центр Міністерства закордонних справ Франції через Європейський механізм цивільного захисту (ЄС покриває значну частину транспортних витрат, але допомога надається Французьким кризовим центром).

Нагадаємо:

Франція передасть Україні 150 генераторів протягом лютого, а також надасть 71 млн євро фінансової підтримки на відновлення енергетичного сектору упродовж 2026 року.