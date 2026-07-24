Війни в Ірані та Україні підняли фізичну нафту майже до $110

Ціни на фізичні партії нафти з Близького Сходу, Європи та Африки зросли до двомісячних максимумів, а деякі наблизилися до $110 за барель через перебої з постачанням.

Про це пише Reuters.

Покупці почали шукати альтернативні джерела для найближчих поставок на тлі воєн в Ірані та Україні.

Еталон Dated Brent, за яким визначають вартість понад 60% фізичних партій нафти у світі, у четвер подорожчав до $105,70 за барель. Це найвищий рівень із кінця травня та перше перевищення позначки $100 із початку червня.

Північноморська нафта Forties, вартість якої визначають відносно Brent, у п'ятницю подорожчала до $108,77 за барель.

Додатковий тиск на ринок створили атаки єменських хуситів на танкери в Червоному морі. Через них частину саудівських поставок спрямували навколо Африки. Одночасно після зриву мирної угоди між США та Іраном посилилися перебої з експортом через Ормузьку протоку.

Ще одним чинником стало скорочення видобутку в Казахстані. За словами джерела Reuters, після ймовірної атаки дронів, через яку закрився головний чорноморський термінал для експорту CPC Blend, видобуток у країні впав удвічі — приблизно до 406 тис. барелів на добу.

Читайте також: Ормуз спотикання: Іран та США відновили війну за контроль над протокою

Нагадаємо:

20 липня єменські хусити оголосили морську блокаду портів Саудівської Аравії. Після цього два танкери із саудівською нафтою змінили курс у Червоному морі.

Згодом хусити вперше атакували саудівські танкери, після чого Brent перевищила $100 за барель.