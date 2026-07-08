Нафта відреагувала на обмін ударами між США та Іраном

Ціни на нафту зросли більш ніж на 2% після того, як США та Іран обмінялися авіаударами, а американці відновили санкції на продаж нафти Тегерану.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $1,92, або 2,6%, до $76,08 за барель. Американська West Texas Intermediate зросла на $1,82, або 2,6%, до $72,26 за барель.

Обидва бенчмарки у вівторок зросли приблизно на 3% після того, як США відкликали генеральну ліцензію, яка дозволяла продаж іранської нафти, після атак Ірану.

"Хоча відкликання ліцензії фундаментально не змінює динаміку нафтового ринку, воно важливе з погляду настроїв. Це підвищує ризик зриву тимчасової угоди між США та Іраном", — заявили товарні стратеги ING.

Авіаудари США стали відповіддю на атаки Ірану по трьох комерційних суднах, які проходили Ормузькою протокою, заявило у вівторок Центральне командування США.

У відповідь Іран завдав ударів по американських база в Бахрейні та Кувейті.

Нагадаємо:

Сполучені Штати завдали ударів по понад 80 іранських цілях після нападів на комерційні судна біля Ормузької протоки. Іран у відповідь заявив про атаки на американські військові об'єкти на Близькому Сході.