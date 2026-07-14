Нафта подорожчала до місячного максимуму через посилення атак США та Ірану в Ормузі

Ціни на нафту зросли майже на 3% до найвищого рівня за чотири тижні після того, як США відновили морську блокаду Ірану, а обидві країни посилили атаки в Ормузькій протоці, підвищивши невизначеність щодо енергетичних потоків.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на $1,50, або 1,8%, до $84,80 за барель, тоді як американська West Texas Intermediate подорожчала на $1,70, або 2,2%, до $79,84 за барель.

Раніше обидва контракти зростали більш ніж на $2 за барель, але потім частково втратили здобутки. Напередодні Brent підскочила на 9,6% — це було найбільше одноденне зростання з травня 2020 року.

Тепер ціни на нафту перебувають на найвищому рівні відтоді, як 17 червня дві країни підписали меморандум про взаєморозуміння щодо завершення війни.

Американські військові в понеділок третю ніч поспіль завдавали ударів по Ірану, тоді як президент США Дональд Трамп відновив блокаду іранського судноплавства та запропонував стягувати 20% за охорону Ормузької протоки.

Нагадаємо:

США та Іран відновили масштабні удари один по одному після того, як Тегеран знову оголосив про закриття Ормузької протоки.

У відповідь Дональд Трамп заявив про поновлення морської блокади Ірану та намір США контролювати ключовий маршрут світової торгівлі нафтою.

Ціни на обидва контракти підскочили на 5% після того, як Трамп заявив, що США відновлюють блокаду на тлі поновлення військових сутичок між США та Іраном.