Два танкери із саудівською нафтою розвернулися після погроз хуситів

Два танкери із саудівською нафтою для Китаю та Індії розвернулися в Червоному морі й попрямували до Суецького каналу після заяви хуситів про морську блокаду Саудівської Аравії.

Про це свідчать судноплавні дані LSEG, пише Reuters

Супертанкер Xin Long Yang, який у понеділок завантажив 2 млн барелів нафти в саудівському порту Янбу, спочатку мав вийти з Червоного моря та прямувати до Китаю. Однак судно змінило курс і рушило до Суеца.

Танкер класу Aframax Rodos із близько 700 тис. барелів саудівської нафти для Індії також розвернувся в бік Суецького каналу.

Це сталося після того, як підтримувані Іраном хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії та попередили судноплавні компанії про можливі атаки на судна, які заходять до саудівських портів або виходять із них.

Хусити контролюють узбережжя біля Баб-ель-Мандебської протоки — входу до Червоного моря. Порт Янбу був головним маршрутом для експорту мільйонів барелів близькосхідної нафти в обхід заблокованої Ормузької протоки.

Нагадаємо:

У районі Ормузької протоки повідомили про кілька атак на танкери, екіпаж одного судна залишив його після удару снарядом, ще два нафтові танкери, за заявою Ірану, загорілися після вибухів.

Два нафтові танкери вибухнули й були знерухомлені під час проходу через Ормузьку протоку.