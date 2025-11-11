Фігурант плівок НАБУ про розкрадання в "Енергоатомі" Пушкар втік з України – нардеп

Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), Сергій Пушкар, який фігурує у справі про розкрадання в "Енергоатомі", 11 листопада залишив територію України.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

"Сам фігурує на плівках, щоб отримати "зарплату" 20 штук $ від Міндіча. Ще три місяці тому був виконавчим директором з правових питань "Енергоатому", - написав Железняк у Телеграм.

З 2022 по 2025 роки Пушкар був виконавчим директором з правового забезпечення АТ "НАЕК "Енергоатом".

3 вересня 2025 року за результатами відкритого конкурсного відбору його було призначено на посаду члена Національної комісії, яка передбачає державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

За даними "Енергореформи, Пушкар перебуває у столиці Польщі Варшаві у відрядженні до кінця тижня.

Нагадаємо:

"Ще один фігурант плівок НАБУ – чинний член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП, – ЕП) Сергій Пушкар. Він фігурує у розмовах про передачу 20 тис. дол", - йдеться у тексті ЕП.