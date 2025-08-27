Зруйнована Охтирська ТЕЦ: уряд повідомив, коли завершиться відбудова

Кабінет міністрів України виділив понад 46 млн гривень на завершення реконструкції водогрійної котельні підприємства "Охтирські теплові мережі".

Про це повідомляє урядовий портал.

Кошти на це спрямують з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Роботи планують завершити у 2025 році, готовність об’єкта становить понад 80 %.

"Завдяки цьому у місті буде відновлене якісне теплопостачання у 102 житлових будинках, це майже 9 тисяч мешканців. Також стабільне опалення отримають 42 об’єкти соціальної сфери — дитсадки, школи, лікарні, заклади культури тощо", – говориться у повідомленні.

"Охтирська ТЕЦ була зруйнована у березні 2022 року під час боїв за місто внаслідок авіабомбардування. Пошкодження сягнули понад 80% підприємства: частково або повністю були зруйновані ємності для зберігання речовин, будівля котельні, інженерний корпус із лабораторіями, ремонтні майстерні та інші об’єкти", – повідомляє Кабмін.

Загальний бюджет проекту відбудови становить понад 157 млн грн. У попередніх роках за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та міського бюджету було використано майже 111,5 млн гривень. Нове рішення Уряду дозволить завершити відновлення і забезпечити стабільне теплопостачання для жителів Охтирки.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Київ у співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) реалізують масштабний проєкт – капремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях, зокрема у школах і дитсадках.

Минулого року "Київтеплоенерго" відремонтувало понад 70% запланованих теплопунктів під час підготовки до зими.

У 2024 році комунальний сектор економіки згенерував 825 млн грн збитку. Найбільший прибуток отримало "Київтеплоенерго", тоді як найбільші збитки зафіксувало "Харківські теплові мережі". Найбільші прибутки отримали комунальні підприємства столиці.