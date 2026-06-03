"Накручені" 170 мільйонів гривень на будівництві "Енергоатома": суд обрав "запобіжку" організатору схеми

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід – 30 мільйонів гривень застави – підприємцю, який на 170 мільйонів гривень завищив вартість обладнання для "Енергоатома" під час будівництва об'єкта критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне антикорупційне бюро.

"Cлідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до фактичного власника низки компаній – організатора схеми заволодіння майже 170 млн грн ДП "НАЕК "Енергоатом" під час будівництва об'єкта критичної інфраструктури в Миколаївській області – Ташлицької гідроакумулювальної електростанції", – говориться у повідомленні.

Згідно з рішенням суду, до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 мільйонів гривень застави та покладенням низки процесуальних обов'язків у випадку її внесення.

Прокурор вважає, що застава в такому розмірі не здатна запобігти ризикам, які стали підставою для застосування запобіжного заходу, тому готує апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді.

Нагадаємо:

Правоохоронці НАБУ та САП викрили схеми заволодіння коштами "Енергоатому" під час добудови Ташлицької ГАЕС у Миколаївській області. Роботи виконувала одна з компаній організатора схеми. Попри зрив строків і процедуру банкрутства, з нею систематично укладали додаткові угоди.

Восени 2025 року Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому".