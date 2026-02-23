Енергетики в Одесі повернули світло понад 80 тисячам родин

За тиждень енергетики відновили електропостачання для 80,9 тисяч домівок на Одещині.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Минулого тижня, попри постійні атаки, енергетики відновили електропостачання для 80,9 тис. одеситів. Із них 23,8 тис. — лише за вихідні", – йдеться у повідомленні.

Без світла залишаються ще 18 тисяч осель. У ДТЕК повідомляють, що через значні пошкодження поки що немає технічної можливості їх перезаживити, адже резерви вичерпані.

"Бригади працюють цілодобово вже тиждень. До одеських енергетиків долучилися колеги з області та Києва", – додали у повідомленні.

Нагадаємо:

Ворог вночі проти 21 лютого знову атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області.

Енергохолдинг ДТЕК оцінив відновлення власної генерації, пошкодженої внаслідок російських атак, у €300 млн і шукає €150 млн зовнішнього фінансування, щоб встигнути підготуватися до наступної зими.