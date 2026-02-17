ДТЕК бракує половини суми на відновленя генерації до наступної зими

Енергохолдинг ДТЕК оцінив відновлення власної генерації, пошкодженої внаслідок російських атак, у €300 млн і шукає €150 млн зовнішнього фінансування, щоб встигнути підготуватися до наступної зими.

Про це заявив генеральний директор компанії Максим Тімченко, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами Тімченка, половину суми (€150 млн) ДТЕК уже забезпечила власними ресурсами. Додаткові кошти потрібні, аби відновити 4 000 МВт (4 ГВт) потужностей, яких, як стверджує компанія, має вистачити для проходження опалювального сезону 2026–2027 років.

Також CEO наголосив, що відновлення ТЕС і ТЕЦ — найшвидший і найдешевший шлях підготовки до зими, але замовлення на обладнання потрібно розміщувати вже зараз.

Він пояснив, що від моменту виділення фінансування до підключення обладнання минає щонайменше 10 місяців, тому травень назвав "червоною лінією" для формування чіткого плану фінансування та робіт.

Нагадаємо:

Три працівники Слов'янської ТЕС загинули в результаті атаки російського дрона на їх автомобіль вранці 17 лютого.