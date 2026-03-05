У лютому для понад 3,1 мільйона споживачів повернули світло після ворожих атак

Упродовж лютого українські енергетики відновили електропостачання для 3,1 млн споживачів, які були знеструмлені внаслідок ворожих атак та бойових дій.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Йдеться, що найбільшу кількість споживачів заживлено фахівцями на Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та у Запорізькій області.

"Роботи з відновлення тривали у регіонах, що зазнають постійних обстрілів та пошкоджень енергетичної інфраструктури. Бригади працювали в умовах високих безпекових ризиків, відновлюючи лінії, підстанції та інше обладнання, щоб забезпечити стабільне електропостачання", – підкреслили в Міненерго.

Нагадаємо:

Частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях 5 березня тимчасово залишаються без електропостачання через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури.