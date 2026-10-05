Експорт нафти з Близького Сходу перевищив довоєнний рівень попри частіші атаки на танкери

Експорт сирої нафти з Близького Сходу у чотири з семи днів наприкінці вересня перевищував рівень до війни США та Ізраїлю проти Ірану, попри атаки на судна в Ормузькій протоці.

Про це пише Reuters із посиланням на попередні дані компанії Kpler, яка відстежує судноплавство.

24 вересня та з 27 до 29 вересня постачання становили від 19,5 млн до 22,5 млн барелів на добу. Для порівняння, середній експорт із березня 2025-го до лютого 2026 року, перед початком війни, становив 18 млн барелів на добу.

Станом на 1 жовтня середній показник експорту за сім днів сягнув 18,5 млн барелів на добу. Отже, довоєнний рівень перевищили не лише окремі добові обсяги, а й тижневе середнє.

Дані охоплюють перевезення через Ормузьку протоку та Червоне море, відвантаження з терміналів і перевалку між суднами в Оманській затоці. Водночас вони не враховують судна, які могли пройти протокою з вимкненими транспондерами автоматичної ідентифікації, щоб уникнути виявлення.

Кількість вантажів скрапленого природного газу, вивезених через Ормузьку протоку у вересні, також була найвищою від лютого.

Зростання перевезень відбувається на тлі нових атак. За повідомленням служби морської розвідки Marisks від 3 жовтня, у протоці та поблизу неї зафіксували щонайменше сім інцидентів. Зокрема, за даними служби, 1 жовтня невідомий снаряд влучив у танкер Kazimah III, спричинивши пожежу; екіпаж евакуювали.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися 5 жовтня попри оголошення нової військової кампанії в Ємені та заяви хуситів про удари по об'єктах Saudi Aramco.