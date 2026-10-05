Нафта несподівано відреагувала на початок нових бойових дій на Близькому Сході

Ціни на нафту знизилися 5 жовтня попри оголошення нової військової кампанії в Ємені та заяви хуситів про удари по об'єктах Saudi Aramco.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent знизилися на 0,65%, до 101,59 долара за барель. Американська WTI подешевшала на 1,03%, до 90,12 долара.

Напередодні міжнародно визнаний уряд Ємену, який підтримує Саудівська Аравія, оголосив масштабну військову кампанію для повернення територій під контролем підтримуваних Іраном хуситів.

Хусити заявили про запуск балістичних ракет і дронів по об'єктах Saudi Aramco в Ер-Ріяді та районі Хурайс у відповідь на удари коаліції на чолі із Саудівською Аравією. Саудівська сторона цих атак не підтвердила.

Побоювання щодо нових пошкоджень нафтової інфраструктури переважило збільшення пропозиції. Країни G7 погодилися вивільнити зі стратегічних резервів 100 млн барелів нафти та дизелю й утриматися від обмежень експорту енергоносіїв.

Водночас експорт нафти з Близького Сходу перевищував довоєнний рівень у чотири із семи днів останнього тижня вересня, свідчать оприлюднені 5 жовтня дані судноплавства. Це відбувалося попри атаки на судна в Ормузькій протоці.

За оцінкою головного аналітика KCM Trade Тіма Вотерера, рішення G7 та очікування відновлення саудівського експорту послабили страх перед дефіцитом. Цього поки достатньо для стримування цін, хоча ризик нових ударів по енергетичній інфраструктурі зберігається.

Нагадаємо:

2 жовтня нафта подешевшала приблизно на два долари після згоди європейських лідерів вивільнити резерви дизелю. Рішенню передували заяви Дональда Трампа про можливу заборону експорту цього пального зі США.