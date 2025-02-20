Россия ударила по энергообъекту ДТЭК в Одесской области
Getty Images
Россия вторую ночь подряд продолжает энерготеррор Одесской области, ударив по энергообъекту ДТЭК.
Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.
"Враг продолжает энергетический террор Одесской области вторую ночь подряд. Во время массированной атаки снова атакован энергетический объект ДТЭК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что как только энергетики получат разрешение, то начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы.
Напомним:
Вечером 19 февраля Россия снова атаковала Одессу ударными беспилотниками, пострадал человек, есть повреждения.
Отмечалось, что из-за атаки без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы.