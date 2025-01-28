Дания разрешила "дочке" "Газпрома" законсервировать "Северный поток"

Энергетическое управление Дании разрешило дочерней компании "Газпрома" провести работы по сохранению газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море путем консервации.

Об этом говорится в сообщении управления.

"Работы имеют целью сохранить поврежденный трубопровод путем установления специально изготовленных заглушек на каждом из открытых концов труб. Это предотвратит дальнейшую утечку газа и поступление кислорода морской воды внутрь труб", - говорится в сообщении.

Разрешение предоставлено по ряду условий, которые должны обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию трубопровода.

В частности, компания ежегодно должна предоставлять план по трубопроводу, чтобы энергетическое управление могло постоянно следить за планами компании по газопроводу.

Nord Stream 2 AG планирует провести работы во втором или третьем квартале 2025 года, и они продлятся примерно 2-3 недели.

Напомним:

22 февраля 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации проекта Северный поток - 2 после признания Россией террористических группировок "Л/ДНР".

В ночь на 26 сентября 2022 года диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. О произошедшем были уведомлены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Оператор газопровода "Северный поток-2" подтвердил данные датского регулятора о том, что разгерметизация газопровода произошла в исключительной экономической зоне Дании.

Американский миллиардер и финансист Стивен Линч обратился к правительству 22 ноября 2024 года США с просьбой разрешить ему принять участие в аукционе за газопровод "Северный поток-2", если его выставят на торги в процессе банкротства в Швейцарии.