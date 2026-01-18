Київський ЦУМ майже повністю відключив зовнішню підсвітку

Універмаг ЦУМ Київ вимкнув 95% зовнішньої підсвітки будівліу у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі столиці.

Про це повідомляється на сторінці універмагу у Facebook.

Зазначається, що для гарантування безпеки та як орієнтир для відвідувачів увімкненими залишаються лише 5% освітлення над центральним входом до універмагу.

Підкреслюється, що ЦУМ свідомо обмежує споживання енергії з усіх доступних джерел генераторів, власної сонячної електростанції та імпорту з Європи, щоб зберегти ресурс для мешканців міста.

Нагадаємо:

У Києві з 16 січня обмежили використання електроенергії на зовнішнє освітлення, враховуючи складну ситуацію в енергосистемі через масовані ворожі атаки.

16 грудня міністр енергетики України Денис Шмигаль звернувся до бізнесу із закликом знизити споживання електроенергії задля її економії.