Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Київський ЦУМ майже повністю відключив зовнішню підсвітку

Віктор Волокіта — 18 січня, 12:55
Київський ЦУМ майже повністю відключив зовнішню підсвітку
Фото: Метінвест

Універмаг ЦУМ Київ вимкнув 95% зовнішньої підсвітки будівліу у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі столиці.

Про це повідомляється на сторінці універмагу у Facebook.

Зазначається, що для гарантування безпеки та як орієнтир для відвідувачів увімкненими залишаються лише 5% освітлення над центральним входом до універмагу.

Підкреслюється, що ЦУМ свідомо обмежує споживання енергії з усіх доступних джерел генераторів, власної сонячної електростанції та імпорту з Європи, щоб зберегти ресурс для мешканців міста.

Нагадаємо:

У Києві з 16 січня обмежили використання електроенергії на зовнішнє освітлення, враховуючи складну ситуацію в енергосистемі через масовані ворожі атаки.

16 грудня міністр енергетики України Денис Шмигаль звернувся до бізнесу із закликом знизити споживання електроенергії задля її економії.

Київ електроенергія

електроенергія

Київський ЦУМ майже повністю відключив зовнішню підсвітку
Через атаку РФ та негоду є знеструмлення на Одещині та Київщині
В кількох регіонах України ввели аварійні відключення світла

Останні новини