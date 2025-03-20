Ціни на нафту йдуть вгору на тлі послаблення долара

Ціни на нафту зросли через скорочення запасів палива в США та ослаблення долара.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на сорт Brent піднялися на 0,6% – до 71,21 дол за барель, а WTI – до 67,54 дол.

За даними уряду США, запаси дистилятів, зокрема дизельного пального та мазуту, минулого тижня впали на 2,8 млн барелів. Це значно перевищило прогнозоване скорочення на 300 тис барелів.

"Перспективи попиту на нафту в США залишаються здоровими, незважаючи на зниження авіаперевезень", – зазначають аналітики JP Morgan. Зростання цін також підтримує слабкий долар.

Напруженість на Близькому Сході залишається фактором ризику. Ізраїль розпочав нову операцію в Газі, а США продовжують удари по об'єктах Хуті в Ємені.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися в середу після того, як Росія нібито погодилася на пропозицію президента США Дональда Трампа тимчасово припинити атаки Москви та Києва на енергетичну інфраструктуру один одного.