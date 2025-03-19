Нафта відреагувала на можливе 30-денне енергетичне перемир'я між РФ та Україною

Ціни на нафту знизилися в середу після того, як Росія нібито погодилася на пропозицію президента США Дональда Трампа тимчасово припинити атаки Москви та Києва на енергетичну інфраструктуру один одного.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 19 центів (0,3%) – до 70,37 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) впала на 20 центів (0,3%) – до 66,70 долара.

Лідер Росії Володимир Путін у вівторок погодився припинити атаки на українські енергетичні об’єкти, але не підтримав повне 30-денне перемир’я, на яке сподівався Трамп.

"Ця угода є позитивним кроком до можливого вирішення конфлікту, адже припинення атак на українську енергетичну інфраструктуру знижує ризики подальших перебоїв у постачанні нафти та чинить тиск на ціни", – зазначив ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.

Росія є одним із найбільших постачальників нафти у світі, але її видобуток скоротився від початку війни через санкції.

Аналітики припускають, що потенційне перемир'я може сприяти послабленню санкцій, що, у свою чергу, збільшить пропозицію нафти та знизить її ціну.

Додатковий тиск на ринок спричиняють побоювання щодо рецесії через запроваджені США мита на товари з Канади, Мексики та Китаю, що може зменшити попит на нафту.

Попри зростання напруженості на Близькому Сході, аналітики Goldman Sachs зазначають, що ризики для цін на нафту залишаються переважно у бік зниження.

Нагадаємо:

У Кремлі заявили, що Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і "віддав відповідний наказ військовим".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає пропозиції про припинення ударів про енергетичних обʼєктах, порушене під час розмови президента США з Володимиром Путіним.

У ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе, вразивши цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України. Зокрема, зафіксовано пряме влучання в лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області.