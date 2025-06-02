Нафта відреагувала на рішення ОПЕК+ не нарощувати видобуток

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1 дол за барель після того, як ОПЕК+ вирішила в липні збільшити видобуток на ті ж 411 тисяч барелів на добу, що й у попередні два місяці.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що ринок очікував більшого кроку, тому рішення стало позитивним сигналом для інвесторів.

Ф'ючерси на нафту марки Brent підскочили на 1,34 дол, або на 2,13%, до 64,12 дол за барель. Ціна американської WTI зросла на 1,52 дол, або на 2,5%, до 62,31 дол за барель.

ОПЕК+ вирішила втретє поспіль підняти видобуток на 411 тисяч барелів на добу, прагнучи повернути ринкову частку та одночасно притиснути країни, які систематично перевищують квоти.

У Commonwealth Bank of Australia вважають, що основною темою обговорень стало "покарання членів ОПЕК+, таких як Ірак і Казахстан, які постійно видобувають нафту понад встановлені квоти".

Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що у серпні ОПЕК+ також збільшить видобуток на 411 тисяч барелів на добу. Водночас вони не очікують значного падіння попиту: "Очікуване уповільнення попиту навряд чи буде досить різким, щоб зупинити підвищення видобутку при прийнятті рішення про рівень видобутку в серпні 6 липня", – йдеться в аналітичній записці банку.

Ситуацію на ринку посилює низький рівень запасів пального у США напередодні сезону ураганів. Аналітики ANZ також відзначають значне зростання попиту на бензин, яке "стало третім за величиною щотижневим приростом за останні три роки".

Кількість бурових установок у США минулого тижня впала до найнижчого рівня з листопада 2021 року – 461 одиниця.