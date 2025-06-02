Нефть отреагировала на решение ОПЕК+ не наращивать добычу

Цены на нефть выросли более чем на 1 долл за баррель после того, как ОПЕК+ решила в июле увеличить добычу на те же 411 тысяч баррелей в сутки, что и в предыдущие два месяца.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что рынок ожидал большего шага, поэтому решение стало позитивным сигналом для инвесторов.

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 1,34 долл, или на 2,13%, до 64,12 долл за баррель. Цена американской WTI выросла на 1,52 долл, или на 2,5%, до 62,31 долл за баррель.

ОПЕК+ решила в третий раз подряд поднять добычу на 411 тысяч баррелей в сутки, стремясь вернуть рыночную долю и одновременно прижать страны, которые систематически превышают квоты.

В Commonwealth Bank of Australia считают, что основной темой обсуждений стало "наказание членов ОПЕК+, таких как Ирак и Казахстан, которые постоянно добывают нефть сверх установленных квот".

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что в августе ОПЕК+ также увеличит добычу на 411 тысяч баррелей в сутки. В то же время они не ожидают значительного падения спроса: "Ожидаемое замедление спроса вряд ли будет достаточно резким, чтобы остановить повышение добычи при принятии решения об уровне добычи в августе 6 июля", - говорится в аналитической записке банка.

Ситуацию на рынке усугубляет низкий уровень запасов топлива в США в преддверии сезона ураганов. Аналитики ANZ также отмечают значительный рост спроса на бензин, который "стал третьим по величине еженедельным приростом за последние три года".

Количество буровых установок в США на прошлой неделе упало до самого низкого уровня с ноября 2021 года - 461 единица.