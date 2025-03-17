Цены на нефть отреагировали на обещания США продолжить атаковать хуситов

Цены на нефть выросли в понедельник, 17 марта, после того, как США пообещали продолжать атаковать йеменских хуситов, пока эта группировка, которая поддерживает Иран, не прекратит нападения на судоходство.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на Brent выросли на 41 цент, или на 0,6%, до $70,99, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 40 центов, или 0,6%, до $67,58 за баррель.

Во время авиаударов США погибли по меньшей мере 53 человека. Это - крупнейшая военная операция США на Ближнем Востоке с момента вступления президента Дональда Трампа в должность в январе.

Один американский чиновник сказал Reuters, что кампания может длиться неделями.

Нападения хуситов на судоходство в Красном море нарушили мировую торговлю и положили начало дорогостоящей кампании американских военных по перехвату ракет и беспилотников.

На прошлой неделе цены на нефть несколько выросли, прервав трехнедельную полосу потерь из-за беспокойства замедлением мировой экономики, вызванным эскалацией торгового напряжения между США и другими странами.

Оба контрольных показателя немного увеличились после роста более чем на 1% в начале азиатской торговли, поскольку Китай сообщил о неоднозначном начале года.

В воскресенье КНР обнародовала "специальный план действий", чтобы повысить внутреннее потребление и экономическое восстановление на фоне информации о торговых пошлинах США против Китая. Эти усилия угрожали нарушить мировой торговый порядок.

Аналитики Goldman Sachs снизили прогнозы цен на нефть, заявив, что ожидают более медленного роста экономики США из-за тарифов, наложенных на такие страны, как Канада, Китай и Мексика.

"Мы снижаем на $5 наш прогноз для Brent на декабрь 2025 года - до $71 за баррель (WTI - до $67), наш диапазон для Brent - до $65-80 и наш средний прогноз на 2026 год - до $68 для Brent (WTI - до $64)", - говорится в сообщении аналитиков.

Ожидалось, что спрос на нефть будет расти медленнее, чем предполагалось ранее, а предложение со стороны Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) превышало прогнозы, сообщили аналитики Goldman.

Напомним:

Цены на нефть восстановились 14 марта после потерь более 1% на предыдущей сессии, частично из-за уменьшения перспектив быстрого завершения войны в Украине, что могло бы вернуть больше поставок энергоресурсов из России.