Санкції США обвалили ціни на нафту РФ та вплинули на її експорт

Російський експорт нафти дещо знизився у лютому після введення нового пакету санкцій США, водночас ціни на нафту РФ впали.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на Міжнародне енергетичне агентство.

Минулого місяця російські виробники експортували 7,28 мільйона барелів нафти та нафтопродуктів на добу, що лише на 100 тисяч барелів менше, ніж у січні.

На початку січня США запровадили найжорсткіші на той момент обмеження на російську нафтову галузь.

США внесли до чорного списку низку танкерів, трейдерів, російських страхових компаній і двох великих виробників — "Газпром Нафта" та "Сургутнафтогаз". Для цих компаній перехідний період завершився 27 лютого.

"Після короткого періоду невизначеності обсяги експорту переважно відновилися", — зазначає IEA. "Оскільки фрахтові ставки зросли через зменшення доступності суден після санкцій проти 183 танкерів, зростання витрат на перевезення спричинило падіння цін на російську нафту".

За оцінками IEA, середньозважена ціна російської нафти у лютому впала на $6,91 до $61,09 за барель.

Вартість нафти, завантаженої в балтійському порту Приморськ на умовах FOB (free-on-board), тобто без урахування витрат на транспортування та страхування, знизилася до $59,88 за барель — нижче за встановлену країнами G7 стелю цін, яка обмежує надходження нафтодоларів до бюджету Кремля.

На момент публікації звіту ціна Urals FOB Baltic впала ще більше — приблизно до $55 за барель.

IEA зазначає, що "падіння цін сприяло переходу до використання несанкційних танкерів і неросійських морських страховиків", однак також призвело до зменшення експортної виручки на $2,4 мільярда — до $13,3 мільярда у лютому.

Загальний експорт нафти склав 4,61 мільйона барелів сирої нафти на добу (на 90 тисяч барелів більше, ніж у січні), тоді як експорт нафтопродуктів впав на 190 тисяч барелів — до 2,67 мільйона барелів на добу. Це пояснюється атаками українських дронів на російські нафтопереробні заводи.

За оцінками агентства, добовий видобуток сирої нафти в Росії у лютому склав 9,12 мільйона барелів, що на 80 тисяч барелів менше, ніж у січні. Це приблизно на 150 тисяч барелів більше за зобов’язання країни у межах угоди ОПЕК+ на цей місяць.

Нагадаємо:

Китайські покупці знову почали активно купувати російську нафту ССТО (Східна Сибір – Тихий океан), оскільки ціни знизилися, а трейдери знайшли обхідні шляхи для доставлення вантажів попри санкції США.