Нафта дешевшає через ескалацію торгової війни між США та Китаєм
Ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі загострення конфлікту між двома найбільшими економіками світу.
Про це пише Reuters.
Brent подешевшала до 64,47 дол за барель, а WTI — до 61,23 дол. З початку місяця обидва контракти втратили близько 10 дол за барель.
Падіння відбувається на фоні побоювань щодо уповільнення світової економіки та зменшення попиту на паливо. У Goldman Sachs прогнозують, що середня ціна Brent у 2025 році становитиме 63 дол, а WTI — 59 дол. У 2026-му очікують подальше зниження — до 58 дол для Brent і 55 дол для WTI.
Світовий попит на нафту в останньому кварталі 2025 року зросте лише на 300 000 барелів на добу в річному обчисленні.
Минулої п’ятниці Пекін підвищив мита на американські товари до 125% у відповідь на чергове рішення Дональда Трампа. У суботу США зробили винятки для частини електроніки, однак вже в неділю міністр торгівлі Говард Лутнік заявив, що окремі технологічні товари з Китаю, зокрема напівпровідники, підпадатимуть під нові мита протягом двох місяців.
Moody’s Analytics зауважує, що економіка Китаю "не готова до торговельної боротьби". У їхньому звіті зазначено, що "споживчі ціни падають другий місяць поспіль у річному вимірі, а ціни виробників знизилися на 30%".
Через зниження попиту минулого тижня американські енергетичні компанії скоротили кількість нафтових бурових установок найбільше з червня 2023 року.
Окремо, Вашингтон розглядає можливість повного зупинення експорту нафти з Ірану як частину тиску на Тегеран через ядерну програму. У суботу Іран і США провели "позитивні" переговори в Омані і домовилися про наступну зустріч для обговорення ескалації.
Нагадаємо:
Ціни на нафту знизилися в четвер на тлі зростання напруги у торговельному протистоянні між США і Китаєм.