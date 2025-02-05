Цены на нефть отреагировали на торговую войну между США и Китаем

Цены на нефть упали из-за увеличения запасов в США и беспокойства рынка новой торговой войной между Вашингтоном и Пекином.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent опустились на 21 цент, или 0,28%, до $75,99 за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 11 центов, или 0,15%, до $72,59 за баррель.

Во вторник цены на нефть резко колебались: WTI потеряла до 3%, достигнув самого низкого уровня с 31 декабря, после того, как Китай объявил о введении пошлин на американскую нефть, сжиженный природный газ и уголь в ответ на пошлины США в отношении китайского экспорта.

Однако позже цены восстановились после того, как Трамп возобновил политику "максимального давления" на Иран, которую он ввел в свой первый президентский срок, сократив тогда экспорт иранской нефти до нуля.

Негативным фактором для рынка в среду стал рост запасов нефти в США, который превысил ожидания, отметил аналитик IG Джун Ронг Еап.

Рост запасов нефти и топлива в крупнейшем в мире потребителе сигнализирует о слабом спросе, что добавляет опасений относительно влияния тарифов на глобальные экономические и энергетические перспективы.

В то же время аналитики Goldman Sachs отметили во вторник, что влияние китайских пошлин на американский энергетический импорт будет ограниченным, поскольку они не меняют общий уровень мирового предложения и спроса на эти товары. Обе страны смогут найти альтернативные рынки сбыта, говорится в записке аналитиков.

Что касается Ирана, Трамп во вторник подписал меморандум о возобновлении жесткой политики США в отношении Тегерана, направленной на сокращение экспорта иранской нефти до нуля, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами.

Китай планирует обжаловать новые пошлины Трампа во Всемирной торговой организации (ВТО), а также ответить неопределенными контрмерами.

В вторник Китай ввел пошлины на некоторые американские товары в ответ на новые таможенные пошлины США, что обострило торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

В вторник Китай объявил широкий спектр мер, направленных против американских компаний, в частности Google, производителей сельскохозяйственной техники и владельца бренда Calvin Klein.