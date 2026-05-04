Румунія почала будувати газопровід у проєкті, що вдвічі збільшить її видобуток

В межах румунського газового про'єкту "Neptun Deep" на шельфі Чорного моря — одного з найзначніших енергетичних родовищ Європейського Союзу, запаси якого оцінюються у 100 мільярдів кубічних метрів видобувного газу почались роботи з прокладання трубопроводу.

Про це повідомляє Reuters.

Після початку видобутку газу в 2027 році "Neptun Deep" подвоїть обсяги видобутку газу в Румунії та, ймовірно, перетворить країну на нетто-експортера в той час, коли ЄС відмовляється від російського газу.

Проєкт також постачатиме газ до Німеччини та Молдови, інші європейські країни, такі як Словаччина, також виявляють зацікавленість до проєкту.

Проєкт є спільним підприємством компаній OMV Petrom, контрольний пакет акцій якої належить австрійській компанії OMV та румунської державної компанії Romgaz.

"Це надає Румунії набагато більшу роль у Європейському Союзі, і саме це можуть зробити такі великі енергетичні проекти", — сказала генеральний директор OMV Petrom Крістіна Верчере на церемонії присвяченій офіційному початку робіт з будівництва газопроводу.

Два судна, що належать італійській компанії Saipem прокладуть 160 кілометрів трубопроводу від морських свердловин до суші, де роботи над газовимірювальною станцією йдуть повним ходом.

Старший керівник OMV Petrom Крістіан Хубаті зазначив, що прокладання трубопроводу триватиме два місяці, а станція буде завершена до літа.

Компанії залишилося пробурити шість глибоководних свердловин. Частини виробничої платформи будуються в Індонезії та Італії, і їх прибуття до Чорного моря заплановано на кінець цього року.

Нагадаємо:

Європейський Союз надасть виробникам газу більшу свободу дій щодо правил імпорту метану, щоб уникнути дефіциту газу в країнах блоку.