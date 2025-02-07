ЄС, ймовірно, вперше з 2022 року імпортує СПГ з Австралії
Французький танкер Elisa Ardea пришвартувалась біля заводу з виробництва скрапленого природного газу на заході Австралії, після чого відправилось до порту Дюнкерка.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані з відстеження суден.
Осадка судна (глибина занурення у воду – ЕП) не змінилася після виходу французького судна із заводу Wheatstone LNG на заході Австралії, а це означає, що воно, можливо, не перевозить вантаж газу. Окрім цього, не гарантовано, що судно завершить довгий шлях до Франції.
Як зазначає Bloomberg, втрата російського трубопровідного газу через Україну з початку року збільшує європейський попит на скраплений природний газ.
Трейдери перенаправляють поставки з Азії до Європи, де ціни на газ досягли дворічного максимуму.
Згідно з даними Bloomberg, востаннє партія австралійського СПГ була отримана в Європі в листопаді 2022 року, після того, як спотові ціни зросли до історичного максимуму після вторгнення Росії в Україну. Минулого року Австралія відправила весь свій СПГ в Азію, свідчать дані по суднах.
Цього року попит в Азії досі не надто високий, імпортери скорочують спотові закупівлі. Падіння фрахтових ставок означає, що суднам, які перевозять СПГ, вигідніше здійснювати довші рейси, якщо ціна буде відповідною.
Нагадаємо:
Європейські посадовці почали обговорювати ідею можливості повернення до закупівель газу у Росії в межах потенційного врегулювання війни в Україні.