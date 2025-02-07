ЄС, ймовірно, вперше з 2022 року імпортує СПГ з Австралії

Французький танкер Elisa Ardea пришвартувалась біля заводу з виробництва скрапленого природного газу на заході Австралії, після чого відправилось до порту Дюнкерка.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані з відстеження суден.

Осадка судна (глибина занурення у воду – ЕП) не змінилася після виходу французького судна із заводу Wheatstone LNG на заході Австралії, а це означає, що воно, можливо, не перевозить вантаж газу. Окрім цього, не гарантовано, що судно завершить довгий шлях до Франції.

Пунктом призначення Elisa Ardea вказано французький порт Дюнкерк www.vesselfinder.com

Як зазначає Bloomberg, втрата російського трубопровідного газу через Україну з початку року збільшує європейський попит на скраплений природний газ.

Трейдери перенаправляють поставки з Азії до Європи, де ціни на газ досягли дворічного максимуму.

Згідно з даними Bloomberg, востаннє партія австралійського СПГ була отримана в Європі в листопаді 2022 року, після того, як спотові ціни зросли до історичного максимуму після вторгнення Росії в Україну. Минулого року Австралія відправила весь свій СПГ в Азію, свідчать дані по суднах.

Цього року попит в Азії досі не надто високий, імпортери скорочують спотові закупівлі. Падіння фрахтових ставок означає, що суднам, які перевозять СПГ, вигідніше здійснювати довші рейси, якщо ціна буде відповідною.

Нагадаємо:

Європейські посадовці почали обговорювати ідею можливості повернення до закупівель газу у Росії в межах потенційного врегулювання війни в Україні.