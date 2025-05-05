В Україні зросло споживання електроенергії: причина

5 травня станом на 9:30 рівень cпоживання електроенергії був на 8,6% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю.

Про це повідомляє "Укренерго".

В компанії пояснили, що причиною цього є хмарна погода та опади у частині областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.

За даними "Укренерго", внаслідок сильного дощу, граду та поривів вітру на ранок були повністю або частково знеструмлені 68 населених пунктів у 5 областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

Також в компанії повідомили, що 4 травня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 6,7% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 28 квітня. Це пояснюється суттєвим потеплінням минулого тижня.

Нагадаємо:

У 2025 році в Україні планують ввести близько 1 ГВт нової генерації для відновлення енергетики після російських атак.