В Украине выросло потребление электроэнергии: причина

5 мая по состоянию на 9:30 уровень потребления электроэнергии был на 8,6% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В компании объяснили, что причиной этого является облачная погода и осадки в части областей, что приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение энергопотребления из общей сети.

По данным "Укрэнерго", в результате сильного дождя, града и порывов ветра на утро были полностью или частично обесточены 68 населенных пунктов в 5 областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Также в компании сообщили, что 4 мая суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 6,7% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья - 28 апреля. Это объясняется существенным потеплением на прошлой неделе.

Напомним:

В 2025 году в Украине планируют ввести около 1 ГВт новой генерации для восстановления энергетики после российских атак.