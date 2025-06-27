В Україні ціни на автогаз знизилися після спаду паніки

В Україні вартість скрапленого газу з 19 по 26 червня знизилася на 750 грн/т, до 52 640 грн/т.

Про це пише профільне видання enkorr з посиланням на моніторинг Консалтингової групи "А-95".

Таким чином ціни практично повернулися до середнього рівня 18 червня, коли відбувся стрибок вартості газу на тлі очікувань дефіциту. Тоді на аукціоні Української енергетичної біржі (УЕБ) вартість окремих лотів підвищилася до 55 000 грн/т.

Фактично ж, зі слів трейдерів, ціни відкотилися ще нижче від докризового рівня, адже зростання курсу валют за цей період додало до собівартості імпортного газу близько 200 грн/т.

Утім, на аукціоні УЕБ 25 червня вартість LPG зменшилася ще більше. Середньозважена ціна впала на 1 507 грн/т, до 51 727 грн/т.

Загалом торги розпочалися тільки після зниження вартості з початкових 52 880-53 668 грн/т до 51 500 грн/т. Ціни на газ "Укрнафти" варіювалися в межах 51 010-53 200 грн/т, "Укргазвидобування" — 50 500-52 500 грн/т. У цілому виробники виставили близько 2,7 тис. т пального, з яких 5 лотів (95 тонн) так і не було реалізовано.

Слабкими були й торги приватних виробників.

Основною причиною слабкої активності і, як наслідок, зниження вартості на торгах компанії вважають ажіотажні закупівлі минулого тижня.

"Минулого тижня на паніці всі набрали ресурсу. Хто купував на ринку, хто контрактував обсяги, які тільки повинні зайти. А виробники не можуть чекати, коли ринок підсохне, тому вимушені знижувати ціни", — розповів один з учасників торгів.

Нагадаємо:

Напередодня ціни на бензин та дизпаливо у найбільших українських мережах АЗС у період з 16 по 23 червня зросли в середньому на 2 гривні за літр. Скраплений газ в опті здорожчав на 0,63 грн – до 28,69 грн/л.

Це відбулося внаслідок різкого зростання цін на нафту через ескалацію конфлікту на Близькому Сході та, відповідно, здорожчання гуртових партій пального.