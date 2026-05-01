Бізнес зможе залучати доступні кредити на будівництво розподіленої генерації

В Україні бізнес зможе залучати кредити на будівництво власної генерації під 10% річних в межах планів стійкості.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки з посиланням на рішення Кабміну від 29 квітня.

Різницю між комерційною та пільговою ставкою компенсуватиме держава.

Хто зможе скористатися

Зазначається, що програма спрямована на підтримку вітчизняного великого та середнього бізнесу.

Встановлені обмеження:

відсутність зв'язків із державою-агресором;

відсутність санкцій;

відсутність боргів перед бюджетом.

відсутність власників-нерезидентів України

Кредити можна буде залучити на будівництво та введення в експлуатацію:

газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних;

об'єктів ВДЕ на біомасі, біогазі, геотермальній енергії;

установок зберігання енергії;

локальних автономних енергосистем.

Умови фінансування

мінімальна сума кредиту — 1 млн євро (0,5 млн євро для прифронтових територій) у гривневому еквіваленті;

максимальна — до 25 млн євро у гривневому еквіваленті ;

строк — до 5 років;

передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта (не більше 12 місяців)

Як отримати фінансування

Програма почне працювати з 1 червня, реалізуватиме її Національна установа розвитку (НУР).

Подати заявку можна буде через уповноважені банки.

Проєкти відбиратимуть на конкурсній основі — за пріоритетами програми та в межах бюджету після оцінки банками.

Подати заявку можна буде протягом року після запуску.

Надані кредитні кошти спрямовуються безпосередньо на оплату вартості обладнання, послуг постачальників та підрядників, а держава компенсує частину відсотків за кредитом.

Нагадаємо:

Для мікро-, малого та середнього бізнесу держава посилила енергетичний напрям програми "Доступні кредити 5–7–9%", яка є складовою політики розвитку виробників "Зроблено в Україні".

Зокрема запроваджено енергокредит під 0% річних до 10 млн грн строком до 3 років на придбання когенераційних установок, генераторів та іншого енергообладнання.

Також уряд збільшив максимальний розмір інвестиційного кредиту на енергетичні потреби до 250 млн грн для побудови нової генерації до зими.