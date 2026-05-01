В "Укренерго" повідомили, чи будуть відключати світло 2 травня

У суботу 2 травня в усіх регіонах України протягом усієї доби не планують застосовувати графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки відключень світла для населення.

Про це повідомляє "Укренерго".

В компанії закликали ощадливо споживати електроенергію і перенести енергоємні процеси на час з 10:00 до 16:00, коли сонячні електростанції працюють найефективніше.

Також в "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію з 18:00 до 22:00.

Частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях станом на ранок 1 травня тимчасово залишились без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.