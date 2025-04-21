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В Украине упало потребление электроэнергии из-за погоды и решения работодателей

Виктор Волокита — 21 апреля, 10:52
В Украине упало потребление электроэнергии из-за погоды и решения работодателей
Getty Images

В Украине 21 апреля потребление электроэнергии снизилось. По состоянию на 9:30 его уровень был на 12,6% меньше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго.

"Причина - нерабочий день по решению отдельных работодателей. А также содержание теплой и солнечной погоды на всей территории Украины, что приводит к уменьшению энергопотребления из общей сети", - говорится в сообщении.

20 апреля суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 32,4% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья - 13 апреля. В "Укрэнерго это объясняют праздничным днем и значительно более высокой, чем на прошлой неделе, температурой воздуха.

Напомним:

В Украине повысилась эффективность работы солнечных электростанций с наступлением весны и солнечных дней, и для балансировки энергосистемы украинцев призывают использовать мощные электроприборы днем.

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Укрэнерго

В Украине упало потребление электроэнергии из-за погоды и решения работодателей
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