Україна не відмовилась від закупівлі в Болгарії реакторів для ХАЕС – Галущенко

Питання щодо купівлі реакторів для Хмельницької АЕС відкрите, Україна не отримала від Болгарії офіційної відмови від продажу реакторів.

Про це сказав міністр на засіданні Верховної Ради 20 червня.

"Насправді питання не закрите, у нас немає офіційної відмови Болгарії продовжувати перемовини.

Зараз інтенсифікувався процес перемовин", – розповів міністр.

За його словами, питання щодо придбання реакторів призупинилося через політичні процеси всередині Болгарії, але в міністерстві розмірковують, як розблокувати проєкт.

Нагадаємо:

Депутати Верховної Ради України 11 лютого проголосували за законопроєкт, що дозволяє "Енергоатому" купити російські реактори з Болгарії для ХАЕС.

Зеленський підтримав закупівлю у Болгарії енергоблоків російського виробництва для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко був занепокоєний тим, що у парламенті Болгарії зареєстрована постанова про скасування дозволу на продаж Україні двох корпусів реакторів для енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС, термін якого спливає 11 березня.

Болгарська сторона запропонувала переглянути ціну поставки реакторів для енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

У квітні у Болгарії заявили, що не продаватимуть Україні реактори з АЕС "Белене" для ХАЕС.