У США бензин найдешевший за 4 роки: американці планують рекордну кількість поїздок

Очікується, що рекордна кількість водіїв у США вирушить у поїздки на свята до Дня незалежності (4 липня), які починаються наступними вихідними. Це зумовлено найнижчими за чотири роки цінами на бензин.

Про це пише галузеве видання enkorr.ua.

За даними Американської автомобільної асоціації (AAA), з 28 червня по 6 липня приблизно 61,6 млн американців подорожуватимуть автомобілями — це на 2,2% більше, ніж торік. Прогноз було складено до ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном, що спричинила зростання цін на нафту й посилила ризики здорожчання пального у США.

Оптимізм щодо автомобільних поїздок пояснюється тим, що ціни на бензин знизились на приблизно 25 центів за галон порівняно з минулим роком і є найнижчими для цього періоду з 2021 року. Хоча тривала напруженість між Ізраїлем і Іраном потенційно може підштовхнути ціни вгору, істотного впливу на споживання поки не очікується.

"Оскільки ціни були значно нижчими, ніж торік, вони дещо зростуть, але наразі немає ознак повернення до рівня минулого літа", — сказала Айша Діас, речниця AAA.

Попри збільшення автомобільних мандрівок, попит на бензин, за прогнозами, не зросте істотно через покращення паливної ефективності транспортних засобів. За даними Управління енергетичної інформації США, попит, який минулого тижня був на 1% нижчим, ніж 2024 року, ймовірно, знижуватиметься і цього, і наступного року.

Водночас очікується зниження роздрібних цін на бензин у більшості штатів до кінця 2026 року.

Ціни на нафту знижувались упродовж більшої частини 2025 року через те, що країни ОПЕК+ швидше, ніж очікувалось, нарощували постачання, а торговельна політика адміністрації Трампа стримувала попит. Ці фактори допомогли втримати ціни на пальне, однак загострення між Іраном і Ізраїлем стає новим ризиком, який може викликати перебої у видобутку та транспортуванні сирої нафти, зокрема в Ормузькій протоці.

Нагадаємо:

Керівник Shell, однієї з найбільших компаній, що торгує нафтою та природним газом, попередив, що потенційне блокування Ормузької протоки Іраном може спровокувати серйозний шок на ринку нафти.