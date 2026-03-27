Нафта відреагувала на продовження Трампом паузи в ударах по енергетиці Ірану

Ціни на нафту в п'ятницю прямували до тижневого зниження після того, як президент США Дональд Трамп продовжив паузу в ударах по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent знизилися на 4 центи — до 107,97 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подешевшали на 40 центів — до 94,08 долара за барель.

Ф'ючерси на West Texas Intermediate, які зросли на 40% відтоді, як США та Ізраїль завдали ударів по Ірану 28 лютого, цього тижня втратили 4,6%, тоді як Brent, що від початку війни додала понад 48%, за тиждень знизилася на 4%.

"Попри розмови про деескалацію, нафта торгується з огляду на тривалість війни, а не лише на заголовки. Будь-які прямі пошкодження нафтової інфраструктури або затяжний конфлікт можуть змусити ринки швидко переглянути ціни в бік зростання", — сказала аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Хоча Трамп продовжив до 6 квітня термін, відведений Ірану на відкриття Ормузької протоки під загрозою знищення його енергетичної інфраструктури, США також перекинули на Близький Схід тисячі військових, а сам Трамп зважує можливість використання сухопутних сил для захоплення стратегічного нафтового вузла Ірану на острові Харк.

Іранський посадовець сказав Reuters, що американська пропозиція з 15 пунктів, передана Тегерану через Пакистан, є "однобокою і несправедливою".

Війна вивела з глобального постачання 11 мільйонів барелів нафти на добу, а Міжнародне енергетичне агентство описало цю кризу як гіршу за два нафтові шоки 1970-х років і газову кризу, пов'язану з війною Росії проти України, разом узяті.

Аналітики Macquarie Group заявили, що якщо війна почне згасати найближчим часом, ціни на нафту в наступні місяці швидко підуть вниз, але все одно залишаться на доконфліктних рівнях. Водночас, за їхніми словами, ціни можуть зрости до 200 доларів, якщо війна затягнеться до кінця червня.

"З кожним днем тиск на ринку посилюється. Країни Азії використовують буферні запаси і зважують коригування попиту", — сказав засновник і генеральний директор австралійської консалтингової компанії XAnalysts Мукеш Сахдев.

23 березня Трамп у Truth Social написав, що після "продуктивних" переговорів з Тегераном наказав військовим зупинити удари по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п'ять днів.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що на прохання Ірану відтермінує атаки на енергетичні об'єкти цієї країни до 6 квітня.