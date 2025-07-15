Росія не зможе добудувати атомну електростанцію в Туреччині: брак коштів

Санкції США та проблеми з фінансуванням "Росатома" зривають роботу на АЕС "Аккую" - російський персонал повертається додому через затримки із зарплатою, а компанія шукає інвесторів для продажу своєї частки.

Про це повідомляє Yeni Şafak, передає Укрінформ.

"Росатом - підрядник будівництва атомної електростанції "Аккую", перший реактор якої планують ввести в експлуатацію до кінця цього року, має проблеми з фінансуванням. Близько 7 млрд дол., які компанія мала виділити на проєкт, досі не надійшли", - зазначають у виданні.

Повідомляється, що через фінансові труднощі персонал АЕС "Аккую" скоротився з 35 тис. до 12 тис. Зокрема, 10 з 14 тис. російських робітників повернулися до Росії через затримки із зарплатою.

Як пише видання, значну частину будівельників відправили у неоплачувану відпустку. Персонал, що залишився, перевели на роботи з будівництва першого реактора.

Як зазначає видання Nefes, російський персонал в "Аккую" не отримував зарплату протягом останніх двох місяців і раніше влаштовував протести через умови праці.

"У січні робітники, що працювали в "Аккую" протестували через погані умови проживання в таборі, обмеження в харчуванні та відсутність гарячої води, вимагаючи відставки керівництва", - повідомляє видання.

Обидва видання вказують на те, що Росія розглядає можливість продажу своєї 49% частки в проєкті.

"Росатом" веде переговори щодо продажу своєї 49-відсоткової частки в АЕС "Аккую" для подолання проблем з фінансуванням", - зазначають ЗМІ.

Нагадаємо:

Адміністрація США дозволила російським банкам брати участь у добудові АЕС "Пакш-2" в Угорщині.