США дозволили фінансування російської АЕС в Угорщині попри санкції

Адміністрація США дозволила російським банкам брати участь у добудові АЕС "Пакш-2" в Угорщині.

Про це пише The Moscow Times.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) 27 червня видало ліцензію, яка дозволяє десяткам російських банків, що перебувають під санкціями, здійснювати фінансові операції, пов’язані з будівництвом угорської атомної електростанції "Пакш-2".

Згідно з документом, до 19 грудня 2025 року в цих операціях можуть брати участь Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, ВЕБ, Совкомбанк, банк "Открытие", Альфа-банк, Росбанк, а також банки "Зеніт" і "Санкт-Петербург". Ліцензія також охоплює страхові компанії, пов’язані з цими банками, та Національний кліринговий центр.

Як повідомили у "Росатомі", який відповідає за проєкт, США вперше дозволили платежі по "Пакш-2" через підсанкційні структури. Попередня версія ліцензії OFAC прямо забороняла такі транзакції, навіть попри відсутність прямих санкцій щодо "Росатому".

"У Вашингтоні з’явився президент, який вважає Угорщину другом", — сказав Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Контракт на будівництво енергоблоків №5 і №6 угорської АЕС було підписано Росією та Угорщиною у 2014 році. Загальна вартість проєкту становить 12,5 млрд євро.

У 2023 році Єврокомісія схвалила поправки до договорів, а в листопаді було підписано новий графік робіт. Запуск енергоблоків очікується на початку 2030-х років.

Нагадаємо:

Російський Газпромбанк, який був ключовим оператором розрахунків між Росією та Угорщиною у проєкті "Пакш-2", потрапив під санкції США у 2024 році. Це фактично заблокувало реалізацію проєкту до нинішнього послаблення санкцій.

Європейський Союз відтермінував плани щодо припинення імпорту російських ядерних технологій.

Російська атомна корпорація "Росатом", попри санкції на економіку країни, бере участь у будівництві понад третини нових реакторів по всьому світі.